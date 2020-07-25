Багиров назвал родственников Высоцкого упырями и психопатами

https://static.news.ru/photo/7a671c6a-cf2c-11ea-99cc-fa163e074e61_660.jpg Памятник Владимиру Высоцкому на Ваганьковском кладбище Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Global Look Press

Писатель и продюсер Эдуард Багиров вслед за актёром Станиславом Садальским высказался критически о решении родственников поэта Владимира Высоцкого «отрезать голову» на памятнике барду на Ваганьковском кладбище. По мнению литератора, родным артиста «Булгаков в голову ударил». Так Багиров провёл параллель со сценой из романа «Мастер и Маргарита» с отрубленной на трамвайных путях головой Берлиоза.

Писатель назвал родственников Высоцкого «упырями» и «психопатами». Он попросил их «хотя бы не трогать» подъезд, из которого 40 лет назад вынесли уже покойного поэта. Тогда, предостерёг литератор, поклонники барда будут приносить цветы под окна его родственникам.

С одной стороны, конечно, спасибо: Высоцкий у меня и без того ассоциируется с чем угодно, только не с кладбищем, поэтому теперь у меня просто отвалился даже формальный повод эту могилу посещать. Я не сатанист, простите, — написал Багиров в Instagram.

Ранее Садальский, комментируя новый памятник Высоцкому, заявил, что Никита «отрезал папе голову». По его словам, обновлённый монумент стал на 30 сантиметров ниже. В свою очередь Высоцкий заявил, что ему плевать на слова актёра, так как сам он доволен новым монументом — статуя стала выше, больше затонирована в бронзу и получила новую голову.

Как писал NEWS.ru, Садальский прокомментировал слова сына Владимира Высоцкого Никиты о нём. По его словам, потомку великого поэта следует обращать внимание на критику народа, так как его отец является национальным достоянием.