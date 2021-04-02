Азиза рассказала о стрессе после шоу «Маска»

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Певица Азиза рассказала о стрессе, который пережила после вылета из музыкального шоу «Маска», в котором она участвовала в образе Пингвина.

После эмоционального потрясения, которое мы с Пиней и Филиппом Киркоровым получили на шоу «Маска», мне понадобилась не одна неделя, чтобы прийти в себя. И вот — сегодня я в полном порядке, — написала она в своём Instagram.

На фото Азиза занята подготовкой платья для помолвки со своим итальянским возлюбленным Аллесандро. Ранее она ради него сменила причёску.

Напомним, рассекреченная Азиза высказала недовольство тем, что именно её лишили права продолжать участие в шоу, и ушла со сцены, отказавшись исполнять финальную песню. Она была уверена, что дойдёт как минимум до полуфинала.

Многие признают, что выступление Азизы-Пингвина было не самым худшим. «Мне к примеру нравилась Азиза в маске Пингвина, хотя я не фанат ни разу Азизы и в общем-то её творчество мне не близко, но выступления её мне нравились гораздо больше обоих Пантер и Единорога да и Солнца тоже», «Азиза очень талантливая и в шоу пародий проявила себя потрясающе, а тут она меня совсем не зацепила — ни образом, ни вокалом. Но считаю, что её выгнали несправедливо, надо было сначала р/пантеру открывать», пишут пользователи.

Как писал NEWS.ru, имена артистов, участвующих в проекте «Маска», появились в Сети на странице Википедии. Об этом сообщили пользователи на странице шоу в соцсети.

Речь идёт о списке артистов, которые прячутся под масками, давая возможность зрителям угадывать свои имена. Уже рассекречены Хоркина, Азиза, Стоянов и Бузова. Сейчас, по мнению телезрителей, начинается настоящая «жара», так как в конкурсе участвуют очень сильные исполнители.