Автомобилистам напомнили о важных изменениях в 2022 году

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал, что с 2022 года в России изменят правила медосмотра водителей и введут уголовную ответственность для лихачей. Кроме того, в стране отменят техосмотр для легковых авто, пишет ПРАЙМ.

Теперь техосмотр обязаны проходить только автомобили такси, автобусы и грузовые машины, а также авто- и мототранспорт старше четырёх лет, если его нужно поставить на учёт, перерегистрировать или внести изменение в конструкцию ТС. Если же водитель продолжит ездить без диагностической карты, ему грозит штраф в две тысячи рублей за каждые сутки без документа. Отслеживать таких нарушителей будут с помощью камер видеонаблюдения на дорогах.

Кроме того, с 1 марта начнут действовать новые правила получения медицинских справок. Лабораторный анализ мочи будут делать теперь даже после успешной сдачи экспресс-теста на наркотики. Врач-нарколог может назначить его, если заподозрит по косвенным признакам водителя в употреблении.

С 10 января лихачей будут наказывать лишением свободы на срок до трёх лет. Что же касается новых штрафов, то за опасное вождение санкция составит 5 тысяч рублей, за вождение в нетрезвом виде при наличии ребёнка в салоне — до 50 тысяч рублей. Если водитель не остановится по требованию сотрудников ДПС, его оштрафуют на 40 тысяч рублей.

Ранее власти Москвы предложили снизить нештрафуемый порог скорости на дорогах с 20 до 10 км/ч, что позволит сократить количество ДТП и снизить уровень смертности. Соответствующие предложения направлены в федеральное правительство и МВД.