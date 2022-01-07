Автомобилистам напомнили о важных изменениях в 2022 году

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал, что с 2022 года в России изменят правила медосмотра водителей и введут уголовную ответственность для лихачей. Кроме того, в стране отменят техосмотр для легковых авто, пишет ПРАЙМ.
Теперь техосмотр
Кроме того, с 1 марта начнут действовать новые правила получения медицинских справок. Лабораторный анализ мочи будут делать теперь даже после успешной сдачи экспресс-теста на наркотики. Врач-нарколог может назначить его, если заподозрит по косвенным признакам водителя в употреблении.
С 10 января лихачей будут наказывать лишением свободы на срок до трёх лет. Что же касается новых штрафов, то за опасное вождение санкция составит 5 тысяч рублей, за вождение в нетрезвом виде при наличии ребёнка в салоне — до 50 тысяч рублей. Если водитель не остановится по требованию сотрудников ДПС, его оштрафуют на 40 тысяч рублей.
Ранее власти Москвы предложили снизить нештрафуемый порог скорости на дорогах с 20 до 10 км/ч, что позволит сократить количество ДТП и снизить уровень смертности. Соответствующие предложения направлены в федеральное правительство и МВД.