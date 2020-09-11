Автоэксперт раскритиковал идею Минтранса о платных дорогах

https://static.news.ru/photo/93bdf370-f428-11ea-8be9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель Федерации автовладельцев России Максим Едрышов раскритиковал идею Минтранса о введении платы с пользователей дорог в обмен на бесплатный проезд в общественном транспорте. Он предположил, что власти не выполнят своего обещания, и призвал водителей выступить против инициативы ведомства.

Взимать плату за проезд по дорогам регионального значения Минтранс планирует начать уже с 2025 года. По мнению Едрышова, если не оспорить нововведение, то дополнительные траты у автомобилистов начнутся уже через пять лет, а бесплатным общественный транспорт власти могут так и не сделать.

Ведь говорят: с 2025 года платите за дорогу, а в 2035-м, возможно, мы отменим плату за общественный транспорт. А к этому времени уже будет новый министр транспорта и он легко откажется от этого плана, — сказал он в интервью «Радио 1».

Автоэксперт напомнил о ситуации с акцизом на топливо. В 2015 году власти, намереваясь ввести акциз, обещали автомобилистам отменить транспортный налог. Однако слова не сдержали — акциз появился и при этом сохранился налог.

Едрышов также добавил, что во всём мире у водителей есть возможность выбора — ехать по платной или бесплатной дороге. Минтранс хочет лишить её российских автомобилистов.

Ранее NEWS.ru писал, что в ГИБДД спрогнозировали снижение смертности на платных дорогах к 2024 году до нулевой отметки. По словам главы ведомства Михаила Черникова, такие трассы — самые безопасные, на них самая низкая аварийность.