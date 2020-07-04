Глава ГИБДД РФ предрёк нулевую смертность на платных дорогах страны

https://static.news.ru/photo/e7cbea7e-be0b-11ea-b281-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Смертность на платных трассах в РФ к 2024 году достигнет нулевых показателей, рассказал представителям СМИ глава ГИБДД России Михаил Черников во время открытия дороги в обход Лосево и Павловска (Воронежская область).

На таких самых безопасных платных дорогах, которые сегодня госкомпания («Автодор». — NEWS.ru) делает, — самая низкая аварийность и самая низкая смертность. Фактически, я думаю, что мы в 2024 году увидим уже нулевую смертность на этих платных дорогах, — цитирует руководителя ведомства ТАСС.

Травматизм с летальным исходом на магистралях Автодора в 2019-м упал на 20%, а количество аварий — на 8%. Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предполагает, что смертность на шоссе в РФ к 2024-му снизится до четырёх случаев на 100 тысяч населения. Программа стала развитием одноимённого приоритетного проекта, запущенного в 2016-м. Он состоит из четырёх частей: «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Дорожная сеть», «Безопасность дорожного движения» и «Автомобильные дороги Минобороны России».

Региональные бюджеты за шесть лет выделят на финансирование проекта 4 трлн 139,1 млрд рублей. Федеральная казна добавит 440,9 млрд руб.

Ранее NEWS.ru сообщал, что свыше 85% штрафов, полученных российскими водителями за пять месяцев 2020 года, зафиксированы дорожными камерами, заявил глава ГИБДД РФ Михаил Черников. Генерал-лейтенант полиции добавил, что в большинстве случаев автолюбители превышали скорость от 20 до 40 километров в час — 39 млн раз. На 40–60 км/час быстрее положенного «разогнались» 1,1 млн раз.

Ещё миллион протоколов составлено за непристёгнутый ремень, 3 млн раз владельцы авто «не обратили внимания» на дорожные знаки и разметку, а в 1,2 млн случаев — на стоп-линию и красный сигнал светофора.