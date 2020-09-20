Австрийские журналисты считают, что Навального отравили западные спецслужбы

https://static.news.ru/photo/d1c86812-fb8f-11ea-b326-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Журналисты австралийской газеты Contra Magazin считают, что дело об отравлении политического блогера Алексея Навального придумали западные спецслужбы.

Как стало известно, яд «Новичок» находился на бутылке, из которой Навальный пил в отеле. О том, что именно произошло, он знал уже в аэропорту, и даже успел отправить в номер своих людей для того, чтобы они забрали улики. Те пришли в отель и сразу же взяли правильную бутылку. И — о, чудо! — никто через пару минут в судорогах с пеной у рта не свалился замертво, — привели доводы журналистов издания на портале 5-tv.ru.

Авторы материалы подчеркнули, что при рассмотрении инцидента возникает много вопросов. Например, сомнения вызывает факт, почему сотрудники гостиницы не убрали сразу же после выселения номер Алексея Навального.

Они там сами подмешают отравляющее вещество, а потом скажут, что нашли его. А результаты российских анализов никогда не признают, — подытожили журналисты издания.

Как писал NEWS.ru ранее, глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Алексея Навального и всю его команду необходимо арестовать, чтобы провести расследование. Он добавил, что инцидент с Алексеем Навальным создан, чтобы сделать из России «страну-изгоя», а затем возбудить международное уголовное дело в Гааге.