«Альянс врачей» раскололся из-за недоверия к лидеру профсоюза Васильевой

https://static.news.ru/photo/f00350a6-9de9-11eb-a44b-96000091f725_660.jpg Анастасия Тарабрина Фото: Голос медицины/t.me

Группа членов «Альянса врачей» (признан Минюстом иностранным агентом) вышла из организации, чтобы создать свой профсоюз. Свой шаг они объяснили недовольством политической и вообще публичной деятельностью лидера «Альянса» Анастасии Васильевой.

Сообщение о выходе из организации распространила Анастасия Тарабрина, которая занимала пост заместителя Васильевой в «Альянсе», а ещё ранее возглавляла пермскую ячейку профсоюза. По её словам, она создала новый независимый профсоюз вместе с целой инициативной группой бывших членов «Альянса врачей», при этом главной целью нового союза будет защита прав медицинских работников и «конструктивный диалог с представителями власти», а не политическая деятельность и «выдвижение лозунгов в интересах медийных лиц».

Почему медики начали массово выходить из «Альянса врачей»? Ответ прост — председатель «Альянса» Анастасия Васильева стала действовать в своих личных интересах, ставя их выше интересов профсоюза. И, как следствие, «Альянс врачей» бросил все силы на участие в политических играх Алексея Навального, это полностью противоречит целям и задачам профсоюза, — заявила Тарабрина.

Анастасия Тарабрина добавила, что 15 апреля «Голос медицины» подаёт документы на регистрацию профсоюза в Министерство юстиции. При этом профсоюз имеет уже несколько региональных отделений. Также к нему присоединились бывшие известные члены «Альянса врачей», такие как Наталья Эйсмонт из Екатеринбурга.