Аллегрова опровергла информацию о скандале с ее участием в Рыбинске «Не было концертов с начала пандемии»: Аллегрова заявила, что фанаты не прогоняли ее со сцены

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Певица Ирина Аллегрова

Российскую эстрадную певицу Ирину Аллегрову никто не прогонял со сцены в городе Рыбинске Ярославской области, об этом в разговоре с NEWS.ru заявила сама исполнительница. Ранее «Московский Комсомолец» опубликовал информацию, в которой говорилось, что выступление Аллегровой в Рыбинске превратилось в скандал из-за того, что артистка отказалась исполнять любимые песни публики, сделав ставку на более новые композиции, вследствие чего посетители концерта выгнали ее со сцены.

У меня не было концертов с начала пандемии. Не помню, чтобы меня когда-нибудь не принимал зритель. Всегда слушали, — рассказала Аллегрова.

Главред «Московского Комсомольца» Павел Гусев, комментируя публикацию, которая появилась на сайте издания, признался, что не проверяет каждую публикацию. Он пообещал принести извинения Аллегровой, если окажется, что она действительно не выступала.

Информация о скандале появилась после того, как поэтесса Лариса Рубальская опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) соответствующую видеозапись с концерта. В ролике видно, как зрители требуют от Аллегровой исполнить песни «Угонщица» и «Младший лейтенант», однако певица отказывается от этого, а после и вовсе заявляет: «Наверное, я пошла». После этого она покидает сцену.

NEWS.ru связался с Рубальской. В ходе беседы поэтесса сообщила, что эту видеозапись ей прислали в TikTok. Она призналась, что видео старое, и пообещала его удалить.

Мне прислали из Tik Tok – я выложила. Это старое видео. Сейчас удалю, — заявила она.

Ранее российская музыкальная рок-группа «Би-2» отказалась выступать в Омске за 15 минут до начала концерта. Коллектив не согласился выходить на сцену из-за баннера с надписью «Za президента».