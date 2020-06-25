Алексей Пивоваров ушёл с поста главного редактора канала RTVI

https://static.news.ru/photo/2d914400-b6f5-11ea-8749-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пивоваров Фото: Алексей Пивоваров/facebook.com

Журналист Алексей Пивоваров, автор популярного YouTube-проекта «Редакция», покидает пост главного редактора телеканала RTVI. После этого все ключевые направления канала возглавят топ-менеджеры.

Сам Пивоваров, комментируя свой уход, заявил, что для него очень важен опыт работы в RTVI. По его словам, он не только высоко оценивает профессионализм работников канала, но и доволен результатом проделанной работы. Пивоваров отметил, что уходит для развития собственных проектов, каждый из которых требует большого количества времени и сил, тем самым затрудняя процесс выполнения обязанностей главного редактора телеканала.

Журналист пожелал коллегам огромного успеха и дальнейшего развития. Пивоваров подчеркнул, что его «Редакция» продолжит сотрудничество с RTVI.

Председатель правления телеканала Юлия Москвитина поблагодарила уже бывшего главреда за проделанную работу. Она заметила, что в настоящее время RTVI ставит для себя крайне амбициозные цели. Канал с одинаковым вниманием относится как к новостному, так и к инфотеймент направлению.

Их достижение предполагает наличие сильного лидера в каждом из блоков. Кроме того, зона развлекательно-познавательных программ ориентирована на создание прочной контентной основы для развития коммерческого потенциала RTVI, — приводятся слова Москвитиной на сайте телеканала.

Пивоваров стал главным редактором RTVI в 2016 году. Под его руководством произошёл перезапуск канала. На RTVI появились новые журналисты и программы. С 2017 года по сегодняшний день аудитория телеканала выросла с 6,5 млн зрителей до 12.

Первый выпуск проекта Пивоварова «Редакция» появился на YouTube 17 марта 2019 года. Программа была посвящена музыканту Сергею Шнурову и на тот момент только будущему президенту Украины Владимиру Зеленскому. «Редакция» выходит по четвергам. Сам Пивоваров говорит, что все выводы относительно каждой программы зрители делают сами. Автор канала, в свою очередь, тоже реализует потребность в высказывании собственного мнения по актуальной социальной, культурной и политической повестке. Для этого существует формат «Редакция NEWS». Короткие ролики выходят по выходным, Пивоваров максимально субъективно высказывается в них по главным новостям недели.

Как ранее передавал NEWS.ru, в 2019 году Пивоваров номинировался на звание «Интервьюер года». Однако премию получил автор канала «ЕщёнеПознер» Николай Солодников.