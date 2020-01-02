https://static.news.ru/photo/444cd69e-2d3b-11ea-a569-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksym Polishchuk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал прошедшее в Киеве факельное шествие в честь 111-летия лидера запрещённой в РФ Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры.

По его словам, подобные мероприятия приближают Украину к Германии 30-х годов ХХ века и являются оскорблением памяти миллионов жертв нацизма.

Он назвал бандеровщину проклятьем Украины и главным фактором её деградации. Аксёнов также отметил, что эта идеология создана искусственно и чужда большей части украинцев.

Крымчане, глядя на этот шабаш, благодарят Бога, что не имеют ничего общего со страной, в которой нацистские палачи и их духовные наследники являются национальными героями, — написал глава республики в Facebook.

Как писал NEWS.ru, факельное шествие в честь Бандеры прошло в Киеве 1 января. В нём приняли участие около полутора тысяч человек.