Адвокат заявила о попытках Эдварда Била ввести суд в заблуждение

Суд вводят в заблуждение, когда говорят, что блогер Эдвард Бил урегулировал ситуацию со всеми участниками ДТП. Об этом сообщила телеканалу «360» адвокат Екатерина Гордон.

По словам юриста, потерпевшая в ДТП с Эдвардом Билом Екатерина Маничкина будет обращаться в суд для взыскания с блогера компенсации.

В настоящее время пострадавшей проходит только Мария Артёмова, получившая серьёзные травмы. Кроме того, Маничкина не может выступить в суде как свидетель, поскольку это дело было выделено в особое производство.

Хотя мы бы с удовольствием пояснили, что суд вводят в заблуждение, когда говорят о том, что Бил урегулировал ситуацию со всеми участниками ДТП, — отметила Гордон.

Она напомнила, что изначально блогер говорил, что готов купить Маничкиной альтернативную или новую машину. Однако, как оказалось, все эти заявления делались только с целью снять медийное напряжение.

Ранее Эдвард Бил заявил, что собирает пять миллионов рублей. Деньги предназначаются в качестве компенсации пострадавшей по вине блогера Марии Артёмовой.

Авария с пятью машинами произошла 1 апреля недалеко от Смоленской площади в Москве. Автомобиль Audi RS6, за рулём которого находился Эдвард Бил, вылетел на встречную полосу, где протаранил четыре транспортных средства. В столичном дептрансе рассказали, что спорткар сняли с учёта в январе 2021-го. Audi RS6 ездил по поддельным номерам и свыше 400 раз нарушил скоростной режим. За иномаркой числится 800 штрафов за три месяца.