Адвокат заявил, что Майкл Калви болен раком

https://static.news.ru/photo/a7fa4352-b549-11ea-9f49-fa163e074e61_660.jpg Майкл Калви Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Защита основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви попросила суд разрешить ему прогулки, поскольку он страдает от онкологического заболевания.

Отмечается, что по решению суда мужчина находится под домашним арестом до 13 августа.

Мы просим отменить решение о продлении меры пресечения или разрешить Калви ежедневные прогулки, — цитирует РИА Новости адвоката Калви Тимофея Гриднева.

Отмечается, что в марте этого года Калви перенёс операцию «из-за проблем с бедром». Другие детали — какую болезнь и когда её диагностировали — в суде не озвучивались, это медицинская тайна.

Уголовное дело против Калви было возбуждено в феврале 2019 года. Следствие считает, что он участвовал в схеме мошенничества на 2,5 млрд рублей в отношении банка «Восточный». Согласно этой версии, Калви был акционером ПКБ — компании, взявшей кредиты у «Восточного» на 2,5 млрд рублей.

ПКБ решило вернуть долг через отступные 59,9% акций IFTG. Пакет был оценён в 3 млрд руб. Как считает следствие, реальная рыночная стоимость ценных бумаг не превышала 600 тысяч рублей.

В конце декабря следствие предъявило всем фигурантам обвинение в окончательной редакции. В нём их действия были переквалифицированы с мошенничества на растрату в крупном размере, а также было изменено само содержание: теперь следствие считает, что Baring Vostok выдавал безвозвратные кредиты банку «Восточный».

Как писал NEWS.ru, Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста для основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и других фигурантов этого дела.