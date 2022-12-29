Адвокат рассказал, как возместить ущерб имуществу от фейерверков Адвокат Исаев: возместить ущерб имуществу от фейерверков можно с помощью видеозаписи

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат Леонид Исаев рассказал NEWS.ru, что вред, причиненный имуществу от фейерверков, салютов и прочих хлопушек, необходимо зафиксировать в форме акта, подписанного свидетелями, и заключения оценочной экспертизы. Также следует установить лицо или лица, запустившие причинившую ущерб пиротехнику, и только после этого обращаться в суд.

Изначально подойдёт видеозапись, четко фиксирующая запускающих ракеты лиц, а также траекторию полета ракет и факт их попадания в имущество пострадавшего. При наличии такой видеозаписи необходимо обращаться в полицию с заявлением о привлечении виновных лиц к ответственности по ст.168 УК РФ (уничтожение и повреждение чужого имущества по неосторожности), — пояснил адвокат.

Он напомнил, что ответственность по данной статье наступает, если стоимость имущества превышает 250 тысяч рублей. Максимальная санкция по этой статье предусматривает один год лишения свободы.

При отсутствии видеозаписи необходимо подать заявление в полицию, сотрудники которой должны будут установить обстоятельства произошедшего, опросив свидетелей и сняв записи с камер видеонаблюдения. В случае отсутствия в действиях виновных состава преступления с них можно будет взыскать ущерб в рамках гражданского судопроизводства.

Ранее спасатель Михаил Алхимов напомнил, что с пиротехникой в Новый год следует обращаться крайне осторожно и соблюдать технику безопасности. По его словам, фейерверки нельзя направлять на людей или предметы, а также использовать в закрытых помещениях или запускать с балконов. Эксперт обратил внимание на то, что во время поджигания фитиля нельзя наклоняться над пиротехникой, а после окончания салюта к ней опасно приближаться в течение двух минут. Также специалист предостерег россиян от запуска салютов при сильном ветре и вблизи деревьев и посоветовал покупать пиротехнику только в специализированных магазинах, спрашивать у продавцов сертификат соответствия на товар, проверять целостность упаковки и срок годности.