Адвокат племянницы Зыкиной предположил, что полученные ею деньги пропали Адвокат Балелин рассказал о пропавших деньгах после смерти племянницы Зыкиной

Фото: Lev Sherstennikov/Russian Look/Global Look Press

Людмила Зыкина

Племянница певицы Людмилы Зыкиной Екатерина Зыкина, скончавшаяся в 42 года при странных обстоятельствах, ничего после себя не оставила, заявил NEWS.ru адвокат Евгений Балелин. По его словам, у женщины изначально была и квартира в Москве, и достаточно неплохой валютный счет в банке, но впоследствии все ее имущество куда-то пропало.

Когда мы расстались, у нее была и квартира в Москве, и достаточно неплохой валютный счет в банке. Она хотела покупать еще одно жилье в столице. После ее смерти я узнал, что ни квартиры в Москве, ни денег — ничего не осталось, — сообщил адвокат.

Адвокат предположил, что Зыкина не собиралась умирать, а в 2019 году «вроде как вышла замуж». По его словам, Зыкина жила в Дагестане.

Ранее адвокат Елена Калиничева заявила, что имущество умершей 29 мая актрисы Анастасии Заворотнюк поделят на приобретенное до и после заключения брака с фигуристом Петром Чернышевым. Пока неясно, составила ли артистка завещание: при его отсутствии купленные в браке вещи поделят между вдовцом и детьми с матерью Заворотнюк.

Как сообщалось, у Заворотнюк с мужем был 700-метровый особняк в Новомосковском районе, который актриса переоформила на старших детей Анну и Майкла. Стоимость жилья оценивают минимум в 160 млн рублей. Автомобили, по сведениям журналистов, артистка оформила на мать. Кроме того, у нее были квартиры в центре Москвы и в районе Раменки.