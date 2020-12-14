Адвокат историка Соколова попросил дать подзащитному 8 лет колонии

https://static.news.ru/photo/15beaccc-3e32-11eb-b667-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Защита обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия историка Олега Соколова попросила суд назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы.

По словам адвоката Сергея Лукьянова, выступившего на прениях в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга, с учётом требований статьи 62 УК России, если лицо сотрудничало со следствием, то наказание назначается от 6 до 10 лет лишения свободы.

Учитывая то, что потерпевшая дала повод, наличие психотравмирующей ситуации и других смягчающих обстоятельств, наказание ему не может превышать восьми лет лишения свободы, — цитирует РИА Новости защитника.

Ранее сторона обвинения попросила назначить 15 лет колонии строгого режима историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Доцент полностью признал свою вину, но заявил, что совершил преступление «в состоянии полного умопомрачения» после того, как Анастасия якобы оскорбила его детей. Уточняется, что наказание будет сложено по статьям об убийстве и за незаконное хранение оружия.

Преступление было совершено в ноябре 2019 года. Соколов застрелил Ещенко из обреза, а затем расчленил тело, чтобы избавиться от него. Некоторое время спустя пьяного доцента вытащили из реки Мойки. При нём находился рюкзак, в котором обнаружили части тела девушки.

Известно, что между историком и его подопечной была близкая связь. Соколов утверждает, что взял обрез, чтобы напугать сожительницу. По его словам, он не помнит, что было дальше, так как находился в состоянии аффекта, писал NEWS.ru.