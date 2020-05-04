Администрация Петербурга оценила защитный костюм Беглова

https://static.news.ru/photo/3ba4cbde-8e0a-11ea-81b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: gov.spb.ru

Администрация Санкт-Петербурга не считает избыточным защитный костюм, который губернатор Александр Беглов надел во время посещения роддома.

По словам пресс-секретаря губернатора Инны Карпушиной, в трудные времена ирония служит «своего рода эмоциональной защитой», однако над фотографией Беглова с пациенткой смеются те, кто «к счастью не сталкивались с потерями в эти недели».

Александр Дмитриевич посещает сегодня очень много больниц и потому крайне ответственно относится к вопросам медицинской безопасности. Там, где речь идёт о здоровье людей, не может быть компромиссов или полумер, — подчеркнула она.

Карпушина добавила, что роженица была в маске, но решила снять её для памятного фото, передаёт «Подъём».

Как писал NEWS.ru, ранее Беглов подписал новое постановление. Согласно документу, в городе вводится обязательное ношение масок на улицах. Все местные жители и приезжие должны использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, в частности в магазинах, аптеках, общественном транспорте.