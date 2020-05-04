Администрация Петербурга оценила защитный костюм Беглова

Администрация Санкт-Петербурга не считает избыточным защитный костюм, который губернатор Александр Беглов надел во время посещения роддома.
По словам пресс-секретаря губернатора Инны Карпушиной, в трудные времена ирония служит «своего рода эмоциональной защитой», однако над фотографией Беглова с пациенткой смеются те, кто «к счастью не сталкивались с потерями в эти недели».
Александр Дмитриевич посещает сегодня очень много больниц и потому крайне ответственно относится к вопросам медицинской безопасности. Там, где речь идёт о здоровье людей, не может быть компромиссов или полумер, — подчеркнула она.
Карпушина добавила, что роженица была в маске, но решила снять её для памятного фото,
Как писал NEWS.ru, ранее Беглов подписал новое постановление. Согласно документу, в городе вводится обязательное ношение масок на улицах. Все местные жители и приезжие должны использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, в частности в магазинах, аптеках, общественном транспорте.
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