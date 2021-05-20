12 городов получили звание «Город трудовой доблести»

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Президент Владимир Путин присвоил 12 городам звание «Город трудовой доблести». Об этом говорится в указе главы государства, который опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Присвоить почётное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести» Барнаулу, Каменску-Уральскому, Кирову, Коломне, Комсомольску-на-Амуре, Красноярску, Магадану, Пензе, Рыбинску, Северодвинску, Тюмени, городу Чебоксары, — говорится в тексте документа.

Глава государства отметил вклад жителей этих населённых пантов в достижение Победы в Великой отечественной войне. Они обеспечивали бесперебойное производство товаров как для фронта, так и для гражданского потребления.

Закон о присвоении звания «Город трудовой доблести», призванный увековечить подвиг тружеников тыла, был подписан Владимиром Путиным 1 марта 2020 года. Так, в городе, получившем почётное звание, установят стелу с изображением городского герба и текстом указа о присвоении звания. Ожидается, что 1 мая, в День Победы и День города возле стелы будут проводиться публичные мероприятия и праздничные салюты.

Почётный статус присваивается «за значительный вклад жителей городов в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».

Первоначально в перечень городов трудовой доблести вошли Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Пермь, Нижний Тагил, Саратов, Омск, Казань, Новосибирск, Ярославль, Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Томск, Ульяновск, Иваново, Новокузнецк, Иркутск и Боровичи.