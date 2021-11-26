Звёзды не стали сдавать кровь для нуждающейся Хлебниковой

Музыкант Александр Белов в эфире телепрограммы «Ты не поверишь!» заявил, что ни один артист не сдал кровь для певицы Марины Хлебниковой. Он отметил, что его сильно удивил тот факт, что никто не попытался узнать, как можно помочь исполнительнице, которая пострадала в пожаре в собственной квартире.

Хирург сказал: самое главное, чем вы можете помочь — это сдать кровь. Но никто не поехал, не узнал, как можно сдать кровь, как можно помочь человеку. Я вот этому поражаюсь, — рассказал Белов.

Он добавил, что вместо реальной помощи российские звёзды ограничились словами поддержки на своих страницах в социальных сетях. При этом музыкант удивился публикациям, где было сказано, что в крови Хлебниковой якобы был найден алкоголь. По словам Белова, артистку периодически отключают от аппарата искусственной вентиляции лёгких, но она остаётся в тяжёлом состоянии.

Ранее певица Наталья Штурм, которая опубликовала пост в поддержку пострадавшей при пожаре Марины Хлебниковой, поделилась воспоминанием о том, как она получила сильные ожоги в США. По её словам, это произошло, когда женщина каталась на мотоцикле. Из-за высокой температуры выхлопной трубы одежда расплавилась и прилипла к коже ноги.

Пожар в квартире Хлебниковой мог произойти в результате короткого замыкания из-за несправного электрооборудования, сообщали в экстренных службах Москвы. В жилище артистки недавно делали ремонт. Также высказывалась версия, что возгорание возникло из-за непотушенной сигареты.