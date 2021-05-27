Звезду турецких сериалов обвинили в изнасиловании коллеги

https://static.news.ru/photo/3b9270dc-beb1-11eb-8def-96000091f725_660.jpg Фатих Коюноглу Фото: fatihkoyunolu/instagram.com

Актёра Фатиха Коюноглу обвинили в домогательствах и последующем изнасиловании коллеги, актрисы Седы Чакмак, которая обратилась в полицию сразу же после случившегося, пишет Vatan.

Инцидент произошёл рядом с ночным клубом, где звезда турецких сериалов познакомился с пострадавшей. Он позвал её в здание театра, которое находится напротив клуба. Там Коюноглу попытался поцеловать девушку, однако та начала сопротивляться. Она хотела покинуть здание, но актёр преградил ей путь и после якобы совершил изнасилование.

Коюноглу арестовали вскоре после подачи заявления. Сейчас артист отрицает свою вину, а его представители пока не комментируют произошедшее.

Поклонники актёра были потрясены , когда услышали новость. Однако есть и те, кто решил поддержать обвиняемого. По их мнению, Чакмак осознавала, чем может обернуться встреча с Коюноглу, но всё равно согласилась остаться с ним наедине. Некоторые фанаты и вовсе обвинили жертву в хайпе на изнасиловании.

Коюноглу полюбился зрителям после ролей в сериалах «Стамбульская невеста», «Жить прекрасно» и «Судьбоносный дом».

Ранее группа Megadeth выгнала одного из основателей, басиста Дэвида Эллефсона, которого обвинили в приставании к несовершеннолетней фанатке.