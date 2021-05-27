Звезду турецких сериалов обвинили в изнасиловании коллеги

Актёра Фатиха Коюноглу обвинили в домогательствах и последующем изнасиловании коллеги, актрисы Седы Чакмак, которая обратилась в полицию сразу же после случившегося, пишет Vatan.
Инцидент произошёл рядом с ночным клубом, где звезда турецких сериалов познакомился с пострадавшей. Он позвал её в здание театра, которое находится напротив клуба. Там Коюноглу попытался поцеловать девушку, однако та начала сопротивляться. Она хотела покинуть здание, но актёр преградил ей путь и после якобы совершил изнасилование.
Коюноглу арестовали вскоре после подачи заявления. Сейчас артист отрицает свою вину, а его представители пока не комментируют произошедшее.
Поклонники актёра были
Коюноглу полюбился зрителям после ролей в сериалах «Стамбульская невеста», «Жить прекрасно» и «Судьбоносный дом».
Ранее группа Megadeth выгнала одного из основателей, басиста Дэвида Эллефсона, которого обвинили в приставании к несовершеннолетней фанатке.