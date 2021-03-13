Змея растрогала Киркорова до слёз в шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/d1ff1ae4-8503-11eb-97d5-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из шоу "Маска"

Артистка в костюме Змеи растрогала председателя жюри на шоу «Маска». Артистка настолько профессионально исполнила хит Константина Меладзе «Цветок и нож», что вызвала слёзы у короля отечественной эстрады.

Эффект выступлению артистки добавил балет, превративший исполнение в завораживающий спектакль, что оценили судьи проекта.

Однако судьи так и не сошлись в едином мнении, кто скрывается под маской Змеи. Назывались такие имена, как Екатерина Варнава, Нюша, Кэти Топурия. А Киркоров с ностальгией вспомнил Анастасию Стоцкую, с которой певцу приписывали в своё время бурный роман.

К слову, Киркоров повторил своё обещание, данное на прошлом выпуске программы, — жениться на Екатерине Варнаве, если именно она окажется под маской Змеи. Об этом певцу напомнили коллеги по судейству. Председатель не стал отказываться от своего обещания.

Король сказал — король сделал, — то ли пошутил, то ли совершенно серьёзно заявил Филипп.

К слову, обожание короля эстрады не помогло Змее: в финале проекта она вместе с Бананом и Белым Орлом попала на голосование для рассекречивания. Однако звёздное жюри предпочло дать артистке ещё один шанс.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ведущий телевизионного шоу «Маска» Вячеслав Макаров пообещал бесслёзно попрощаться с очередным участником проекта. Он даже завуалированно назвал персонажа.