Жена Петросяна похвасталась новой сумкой с мухами

https://static.news.ru/photo/59992220-19c9-11eb-bd66-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Брухунова Фото: bruhunova/instagram.com

31-летняя модница Татьяна Брухунова, полгода назад подарившая юмористу Евгению Петросяну сына Вагана, показала новое пополнение в своей коллекции брендовых сумочек.

Девушка даже ведёт свой микроблог. В нём много модных покупок, которые она распаковывает при подписчиках, и рецептов. При этом Брухунова старается не следовать трендам, а адаптировать новинки под свой стиль. Сумки занимают особое место в сердце молодой супруги Петросяна, и она считает этот аксессуар настоящей необходимостью.

Что для вас сумка? Необходимость? Стильный аксессуар? Или необходимый стильный аксессуар?! Для меня именно так. Только так. Я никогда не выхожу из дома без этого приспособления. Поэтому у меня их много, — призналась Брухунова.

Новое приобретение молодой мамы цвета серый металлик. Оно украшено принтом с птицами и мухами. По словам Брухуновой, это лимитированная версия, выпущенная к 10-летию одного известного модного дома.

Татьяна коллекционирует верхнюю одежду, она любит тренчи и утверждает, что у неё их очень много. При этом в семье Петросяна модой увлекается не только Брухунова. Маленький Ваган тоже старается соответствовать модной маме и на крещении до таинства предстал перед гостями церемонии в эффектном ажурном комбинезоне, писал NEWS.ru.