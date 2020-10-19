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«Настоящий ангел»: Петросян и Брухунова крестили своего семимесячного сына

22:50, 19 октября 2020 44
Фото: instagram.com/bruhunova

Юморист Евгений Петросян и его супруга Татьяна Брухунова крестили своего семимесячного сына Вагана.

Ах, если бы вы только могли увидеть, в каком ажурном комбинезоне сын был в день своего крещения (до таинства). Настоящий ангел, покоривший всех вокруг, — написала Брухунова в Instagram.

Других подробностей касательно торжества супруга шоумена не привела.

Ранее NEWS.ru писал, что Петросян в разговоре с журналистами отреагировал на появившиеся слухи, согласно которым его молодая супруга, в этом году родившая юмористу сына, вновь беременна. Он подчеркнул, что эти сведения не соответствуют действительности.

Слухи о ещё одной беременности Брухуновой появились из-за её снимков в социальных сетях.

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