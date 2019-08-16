https://static.news.ru/photo/db2dc86a-c022-11e9-8d70-fa163e074e61_660.jpg Сергей Глушко и Наталия Королёва Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/Global Look Press

Певица Наташа Королёва заявила о своей готовности стать бабушкой. 17-летний сын звезды, который недавно объявил о своём романе с 23-летней бывшей участницей телепроекта «Дом-2» Марией Слугиной, по всей видимости, серьёзно влюбился и не исключает, что в скором времени он с его избранницей могут подарить родителям внука или внучку.

На днях он намекнул на интересное положение своей возлюбленной, опубликовав интересный снимок в Instagram.

Ждите эксклюзивчик! — загадочно написал Архип.

Как пишет « СтарХит », родители Архипа нисколько не боятся стать бабушкой и дедушкой. Как заявила изданию Наташа Королёва, выбором сына она вполне довольна.

В теории готовы с Сережей стать дедушкой и бабушкой. Правда, торопиться не стоит, — рассказала певица.

В свою очередь её муж Сергей Глушко, известный широкой публике Тарзан, заявил, что старается наставлять сына в плане отношений. Он поведал, что девушка Архипа часто бывает у них в гостях.

Ранее сын Королёвой и Глушко рассказал о том, как познакомился со своей девушкой. По его словам, впервые они встретились полгода назад на вечеринке у общих знакомых. Пока влюблённые не планируют жить вместе, так как считают, что им ещё рано, писал News.ru.