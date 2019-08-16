Певица Наташа Королёва заявила о своей готовности стать бабушкой. 17-летний сын звезды, который недавно объявил о своём романе с 23-летней бывшей участницей телепроекта «Дом-2» Марией Слугиной, по всей видимости, серьёзно влюбился и не исключает, что в скором времени он с его избранницей могут подарить родителям внука или внучку.
На днях он намекнул на интересное положение своей возлюбленной, опубликовав интересный снимок в Instagram.
Ждите эксклюзивчик! — загадочно написал Архип.
Как пишет «
В теории готовы с Сережей стать дедушкой и бабушкой. Правда, торопиться не стоит, — рассказала певица.
В свою очередь её муж Сергей Глушко, известный широкой публике Тарзан, заявил, что старается наставлять сына в плане отношений. Он поведал, что девушка Архипа часто бывает у них в гостях.
Ранее сын Королёвой и Глушко рассказал о том, как познакомился со своей девушкой. По его словам, впервые они встретились полгода назад на вечеринке у общих знакомых. Пока влюблённые не планируют жить вместе, так как считают, что им ещё рано, писал News.ru.