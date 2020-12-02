Жасмин рассказала о вечеринке в честь дня рождения дочери Киркорова

https://static.news.ru/photo/a9f7ac46-350d-11eb-a1d3-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров с детьми Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Жасмин рассказала, как проходила вечеринка в честь дня рождения дочери Филиппа Киркорова Аллы-Виктории. Артистка подарила имениннице горнолыжный костюм, «как та и хотела».

На праздник Жасмин пришла с дочерью Маргаритой и первым делом отметила, что тематика вечеринки перестала быть детской.

Если раньше тема дня рождения для Аллы-Виктории была девчачьей, детской, то в этом году всё было уже по-взрослому, очень стильно. Моей Маргаритке, да и всем деткам, очень понравился небольшой подиум, дети весь вечер дефилировали по нему, демонстрируя свои наряды, — поделилась впечатлениями певица с Teleprogramma.pro.

В этом году из-за коронавируса на празднике был только узкий круг гостей, отметила Жасмин. Но, несмотря на ограничения, звёздный отец постарался сделать очень яркий и «достойный» праздник. Певица назвала трогательным тост от 88-летнего отца Киркорова. Дедушка девочки рассказал, как родился Филипп, и вспомнил пару трогательных историй из детства короля отечественной эстрады.

В этот момент, говорит артистка, в зале многие прослезились. В завершение отец и сын Киркоровы спели дуэтом.

Что касается соблюдения мер безопасности, Киркоров постарался их соблюсти в полной мере, вопреки критике тех, кто говорит, что певец устроил «пир во время чумы». В масках и перчатках были все официанты. Гостям на входе измеряли температуру электронным термометром и раздавали антисептик.

Критике праздник дочери звезды подвергся из-за фото, где гости обнимаются и фотографируются, стоя рядом друг с другом без всяких масок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория отметила очередной день рождения в кругу звёзд отечественного шоу-бизнеса. Девочке исполнилось девять лет, звёздный папа закатил для неё шикарную вечеринку.