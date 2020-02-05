https://static.news.ru/photo/b241d2c0-4817-11ea-a421-fa163e074e61_660.jpg Жан-Поль Готье Фото: Егор Канавин/NEWS.ru

Один из самых эпатажных и легендарных кутюрье в истории мировой моды Жан-Поль Готье создаст наряды для нового шоу певицы Ольги Бузовой.

Он станет дизайнером костюмов моего нового шоу, — написала ведущая в своём Instagram.

По её словам, она стала первым российским артистом, с которым будет работать Готье. Ранее он работал с Мадонной, Милен Фармер, Кайли Миноуг и другими.

Готье начал карьеру в модном доме Пьера Кордена. В 1976 году создал собственное ателье. Готье — автор сценических костюмов для звёзд шоу-бизнеса, для кино и балета.

Как писал NEWS.ru, в 2019 году Готье одним из первых больших кутюрье отказался от использования натурального меха.