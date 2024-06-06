Заворотнюк, Фриске, Задорнов: что стало с наследством умерших от рака звезд

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Анастасия Заворотнюк, Михаил Задорнов, Жанна Фриске

Актриса Анастасия Заворотнюк умерла после тяжелой и длительной борьбы с опухолью головного мозга — глиобластомой. Адвокаты предполагают, что скандала вокруг наследства звезды сериала «Моя прекрасная няня» не будет. Неизвестно, оставила ли Заворотнюк завещание. Что стало с наследством других артистов, болевших раком мозга — в материале NEWS.ru.

Кому достанется наследство Заворотнюк

У Заворотнюк осталось пять наследников: дети — 28-летняя Анна, 23-летний сын Майкл и пятилетняя дочь Мила, мать Валентина Борисовна Заворотнюк и муж, фигурист Петр Чернышев.

Актриса была владелицей особняка площадью 700 квадратных метров в закрытом коттеджном поселке Крекшино в Подмосковье. Его рыночная стоимость составляет 160 миллионов рублей. По данным Telegram-канала SHOT, в 2021 году актриса переоформила дом на Анну и Майкла. Как говорится в публикации, автомобили премиум-класса, которые принадлежали звезде, она переписала на мать. Помимо этого, Заворотнюк владела двумя квартирами в Москве — на Мытной улице и в Раменках, и в Ялте ей принадлежали 200-метровые апартаменты.

Адвокат Елена Калиничева пояснила, что в случае отсутствии завещания по закону имущество актрисы будет поделено на приобретенное в браке с Чернышевым и до свадьбы с ним.

«То, что было куплено в браке, будет поделено пополам: половину унаследует супруг, а вторая часть будет поделена среди наследников первой очереди, то есть между детьми и матерью артистки. А вот приобретенное до брака имущество будет поделено поровну на всех наследников», — приводит слова Калиничевой «Вечерняя Москва».

Пока непонятно, как будет распределено остальное имущество Заворотнюк среди ее наследников и какую часть получит Чернышев, который в течение пяти лет заботился о больной супруге.

После смерти актрисы также остались крупные долги, так как много лет назад она взяла долларовый кредит на покупку дома и не погасила всю сумму. Во время болезни звезды, все средства семьи тратились на ее лечение.

Близкие простились с Заворотнюк 1 июня. Актрису похоронили на Троекуровском кладбище, а не под Крекшино, где покоится ее отец.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Петр Чернышев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Петр Чернышев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: NEWS.ru Петр Чернышев Фото: NEWS.ru Петр Чернышев

Кто не мог поделить наследство Фриске

В 2015 году Жанна Фриске умерла от глиобластомы. Певица прожила с агрессивной опухолью мозга два года. Несмотря на то, что экс-солистка «Блестящих» долго болела, она не оставила завещания. Из-за этого произошел крупный скандал между отцом ее сына Платона и родителями артистки. До сих пор семья Фриске не может простить ее гражданского мужа, телеведущего Дмитрия Шепелева.

Наследниками имущества Жанны официально считаются Платон, мать Ольга и отец Владимир, Дмитрий не мог по закону претендовать на ее имущества, но до совершеннолетия их сына он является его законным представителем.

У Фриске был дом площадью 400 квадратных метров в Истринском районе Подмосковья стоимостью 30 миллионов рублей. Певица купила коттедж вместе с Шепелевым, поэтому телеведущий получил половину от него, вторая досталась прямым наследникам звезды.

После смерти Жанны у ее родственников остался большой долг. Средства на лечение артистки собирал «Русфонд», все они не были израсходованы и 21 млн рублей после ее смерти оставался на банковских счетах. В ходе расследования выяснилось, что эти деньги сняла мать звезды. По решению суда наследники, включая сына, должны были вернуть фонду эту сумму. Шепелев выплатил долю сына и выкупил часть дома на Истре у родителей Фриске, после чего Владимир и Ольга погасили свою часть долга, рассчитавшись с «Русфондом».

Две трети квартиры Жанны площадью 100 квадратных метров на Красной Пресне отошли ее родителям, одна треть сыну. Они обещали передать ее внуку, когда он вырастет, но потом предложили Шепелеву выкупить свою долю. У певицы также был в собственности Range Rover. В 2018 году отец Жанны Владимир продал машину, без согласования с Шепелывым, настаивая на том, что именно он купил дочери в подарок автомобиль.

Имущественные споры в семье Фриске привели к тому, что Шепелев и ее родители до сих пор не общаются, ранее телеведущий не разрешал им видеться с внуком. Они смогли получить это право только через суд. Спустя девять лет после смерти певицы они так и не наладили отношения с экс-избранником Жанны даже ради Платона.

Фото: АГН «Москва» Похороны Жанны Фриске

Как Задорнов поделил наследство

В октябре 2016 года стало известно, что у Михаила Задорнова диагностировали опухоль головного мозга. Он лечился в Прибалтике, перенес операцию в Германии и проходил лечение в московских клиниках. В ноябре 2017 года артист скончался.

Задорнов составил завещание, в котором он поделил нажитое имущество между тремя своими наследницами: первой женой Велтой Задорновой, второй Еленой Бомбиной и единственной взрослой дочерью Еленой. Незадолго до смерти юморист пересмотрел отношение к экс-супругам.

Авторские права сатирика были поделены в равных долях между тремя наследницами. Первая жена Велта получила квартиру в Москве площадью 125 квадратных метров, которая стоила 30 млн рублей, и дом в Латвии, Елене досталось жилье за 10 млн рублей и два дома — в Подмосковье и в Риге. Дочь стала обладательницей небольшой двухкомнатной квартиры в Москве. Помимо этого, у девушки была квартира на Мальте, купленная отцом еще при жизни.

Вероятно, Бомбина рассчитывала, что как вдова получит значительно больше, но получилось иначе. По словам знакомой семьи, вдова сатирика осталась недовольна.

Что стало с наследством Хворостовского

Оперный певец Дмитрий Хворостовский умер от глиобластомы в 2017 году. У певца осталось шесть наследников первой очереди: вдова Флоранс Илли, их сын Максим и дочь Нина, а также первая супруга Светлана Иванова, от которой у артиста было трое детей — Александра, Даниил и приемная дочь.

Согласно российским законам, вдова получает половину имущества, нажитого в браке, остальное делится между наследниками первой очереди. Хворостовский был также гражданином Великобритании. Большая часть его активов находились за границей, включая 300-метровые апартаменты в Лондоне.

Достоверной информации о том, кому досталось имущество Хворостовского, нет. С высокой долей вероятности, большую часть наследства получила Флоранс и ее дети.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Могила Дмитрия Хворостовского

Почему больные раком не составляют завещание

Как пишет РБК, согласно опросу фонда «Общественное мнение», проведенному в 2014 году, только 35% россиян знают людей, которые составили завещание. В первой половине 2021 года количество завещаний в России увеличилось на четверть по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, но специалисты это связывали с пандемией коронавируса, из-за которой возросла смертность.

Адвокат Леонид Ольшанский объяснил, почему в России до сих пор не любят писать завещания. «Существует такая точка зрения, что когда человек начинает думать о таких категориях как завещание, рента, обмен лучшей недостижимости на худшую, он гневит Господа Бога и как бы говорит „Давай закругляй мое пребывание здесь и отправляй на небеса“, — высказал мнение адвокат.

Он привел примеры, что часто недовольные родственники пытаются оспорить завещание в суде с разным результатом. Как напомнил Ольшанский, важно учитывать, был ли человек, оставивший документ, признан недееспособным в момент написания бумаги или нет. В первом случае это сделать намного легче, но и во втором родственники могут побороться за наследство.

«Если покойный по бумагам дееспособен, но родственнику не нравится, что наследство оставили не ему, то может быть проведена заочная судебная экспертиза. Такие судебные процессы одни из сложнейших. Может получиться так, что врачи центра имени Сербского скажут, что завещатель не отдавал отчет в своих действиях, а врачи психиатрической больницы имени Кащенко, что отдавал. Это вопрос неоднозначный», — заключил Ольшанский.

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