Шоу-бизнес

Заразившегося коронавирусом Лещенко готовят к выписке

12:59, 06 апреля 2020
Лев Лещенко Лев Лещенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самочувствие народного артиста РСФСР Льва Лещенко постепенно улучшается. В скором времени певца могут выписать из клиники в Коммунарке, куда его госпитализировали в конце марта.

Всё нормально, чувствует себя хорошо. Скоро выйдет из больницы, — сообщил «Интерфаксу» друг артиста Владимир Винокур.

25 марта Льва Лещенко госпитализировали в медцентр в Коммунарке. Анализы певца дали положительный результат на коронавирус. Сразу после поступления в клинику состояние Лещенко ухудшилось, его перевели в реанимацию.

Ранее NEWS.ru писал, что Лещенко не нарушал режим карантина, введённый мэром Москвы, так как вернулся за пять дней до обязательной двухнедельной самоизоляции.

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