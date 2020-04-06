Заразившегося коронавирусом Лещенко готовят к выписке

https://static.news.ru/photo/d25628fc-77ee-11ea-9e8f-fa163e074e61_660.jpg Лев Лещенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самочувствие народного артиста РСФСР Льва Лещенко постепенно улучшается. В скором времени певца могут выписать из клиники в Коммунарке, куда его госпитализировали в конце марта.

Всё нормально, чувствует себя хорошо. Скоро выйдет из больницы, — сообщил «Интерфаксу» друг артиста Владимир Винокур.

25 марта Льва Лещенко госпитализировали в медцентр в Коммунарке. Анализы певца дали положительный результат на коронавирус. Сразу после поступления в клинику состояние Лещенко ухудшилось, его перевели в реанимацию.

Ранее NEWS.ru писал, что Лещенко не нарушал режим карантина, введённый мэром Москвы, так как вернулся за пять дней до обязательной двухнедельной самоизоляции.