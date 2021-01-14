Запашный сообщил о проблемах с кислородом в больнице, где лежал Грачевский

https://static.news.ru/photo/cd3f9a36-571f-11eb-adfe-fa163e074e61_660.jpg Эдгард Запашный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дрессировщик Эдгард Запашный рассказал, что в больнице, в которой лежал художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, были проблемы с поставками кислорода. Их удалось решить его супруге Екатерине Белоцерковской.

Были проблемы с его выздоровлением, с кислородом. Жена Бориса всё наладила. Она прямо молодец. Сейчас она осталась с маленьким ребёнком на руках, — сказал он изданию Teleprogramma.pro.

Запашный отметил, что Грачевский всегда был таким «жизнерадостным мотором», выглядел гораздо моложе своих лет. По его словам, он разговаривал с Грачевским, когда он был в реанимации, общался с его женой и наделся, что тот сможет выкарабкаться.

Грачевский на меня произвёл сначала крайне полярное впечатление. Я думал, что он сноб. Мы виделись на всяких тусовках. Я думал, что он носит маску. А позже я увидел в нём другого человека. Даже ему в этом признался. Я в корне изменил мнение о нём, — добавил Запашный.

Борис Грачевский умер в возрасте 71 года от коронавируса. Ранее NEWS.ru сообщал, что Грачевский оставил своим близким хорошее наследство. Его последней супруге Екатерине Белоцерковской и сыну Филиппу, вероятно, достанется дом по Новорижскому шоссе площадью 300 кв. м и 17 соток земли общей стоимостью 50 млн руб.