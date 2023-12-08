Юлианна Караулова объяснила, почему обожает выступать в Новый год Юлианна Караулова: новогодних гонораров с семью нулями у меня еще не было

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юлианна Караулова

Российская эстрадная певица и телеведущая Юлианна Караулова за кулисами концерта «Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!» заявила, что обожает выступать в Новый год из-за особенной атмосферы. По ее словам, хотя в праздничные дни гонорар бывает выше обычного, суммы с семью нулями за такие выступления ей еще не платили, передает корреспондент NEWS.ru.

Бывшая солистка группы 5sta Family и финалистка «Фабрики звезд — 5» отметила, что ради выступления в Новый год она готова пожертвовать всем остальным.

Обожаю выступать в Новый год, это всегда особая атмосфера. Все просто суперрадостные и довольные, всем хорошо, счастливые. Я всегда оставлю все ради выступления в Новый год, — подчеркнула 35-летняя исполнительница.

Караулова заверила, что выходит на сцену, поскольку любит свою работу.

Работаю не из-за денег. Никогда не работала из-за денег. Безусловно, у меня есть определенный гонорар, определенные условия, но я никогда не еду выступать с мыслями: «Вот сейчас я столько-то заработаю». Я так люблю свою работу, так люблю петь, — сказала певица.

По ее словам, на предстоящий Новый год она будет работать в Тюмени. Там у нее запланировано одно выступление, так что Караулова будет занята не всю новогоднюю ночь.

Ранее бывшая солистка группы Serebro Ольга Серябкина заявила, что весь декабрь она работает, а Новый год встретит в отеле The Carlton, Moscow, где пройдет открытый концерт с ее участием. По словам певицы, за первую неделю декабря она отдыхала лишь один день. С 9-го числа у нее «начинаются гастроли и поехали...»