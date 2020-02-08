Продюсер Яна Рудковская прокомментировала выступление 55-летней певицы Натальи Ветлицкой на ежегодном концерте Big Love Show.
Это уже похоже на возвращение Натальи Ветлицкой! Видна рука Евгения Финкельштейна. Не исключаю, что Наталья приготовит и свою ответочку Шакире и Джей Ло! — написала супруга Евгения Плющенко в своих соцсетях.
Евгений Финкельштейн, вызвавшийся организовать тур Ветлицкой, рассказал Рудковской, что концерты певицы будут «бомбическими». Он верит в успех её сольных выступлений. По его словам, за год до мероприятий уже продано более 30% билетов.
Ранее NEWS.ru писал, что Ветлицкая не считает критическими появившиеся возрастные изменения. В том числе поэтому корректировать внешность в ближайшее время она не намерена.
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