https://static.news.ru/photo/266c0aac-4b34-11ea-aea7-fa163e074e61_660.jpg Яна Рудковская Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала выступление 55-летней певицы Натальи Ветлицкой на ежегодном концерте Big Love Show.

Это уже похоже на возвращение Натальи Ветлицкой! Видна рука Евгения Финкельштейна. Не исключаю, что Наталья приготовит и свою ответочку Шакире и Джей Ло! — написала супруга Евгения Плющенко в своих соцсетях.

Евгений Финкельштейн, вызвавшийся организовать тур Ветлицкой, рассказал Рудковской, что концерты певицы будут «бомбическими». Он верит в успех её сольных выступлений. По его словам, за год до мероприятий уже продано более 30% билетов.

Ранее NEWS.ru писал, что Ветлицкая не считает критическими появившиеся возрастные изменения. В том числе поэтому корректировать внешность в ближайшее время она не намерена.