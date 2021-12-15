«Ягнёнок виноват»: Проклова высказалась о харассменте Табакова

Актриса Елена Проклова заявила, что не хотела обвинять Олега Табакова в сексуальных домогательствах при его жизни, так как это всё равно ничего не изменило бы. Она заявила, что не называла имени режиссёра, потому что не считала это важным, цитирует Sobesednik.

А если бы он был жив, разве можно было бы что-то исправить? Это бы просто испортило его последние дни здесь. И говорила я это совсем не потому, что это Табаков. Я вообще не называла имени. Потому что это не важно для меня. Я поднимала тему в целом. Но у нас, как всегда, ягнёнок виноват, — высказалась Проклова.

Звезда добавила, что несмотря на харассмент со стороны Табакова, она относится к «Олегу Павловичу» с огромной благодарностью и любовью за все положительные моменты, которые тот привнёс в её жизнь. Проклова призвала близких режиссёра «пережить и сохранить уважение» к покойному Табакову.

Нельзя из-за каких-то одного, двух или трёх моментов взять и перечеркнуть жизнь человека и свою любовь к нему, — резюмировала актриса.

Ранее актёр Станислав Садальский отреагировал на признание артистки Елены Прокловой, заявившей, что в 15 лет у неё был роман с Олегом Табаковым. Артист подчеркнул, что эта тема обсуждается «уже год», и посоветовал Прокловой объединиться с актрисой Татьяной Васильевой и дуэтом рассказывать о романах в молодости.