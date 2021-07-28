«Я заснуть не мог»: Безруков рассказал про похороны сына бывшей жены

Актёр Сергей Безруков раскрыл подробности похорон Андрея Ливанова, сына экс-супруги артиста Ирины. Об этом он рассказал в интервью для YouTube-шоу «Света вокруг света».

Мы с Ириной договорились, что не трогаем эту тему, так как она очень болезненная. Я тогда даже заснуть не мог, если не выпивал. <...> Как я тогда играл, не понимаю. Дежурил врач, потому что мне было плохо, — признался Безруков.

Актёр также подчеркнул, что делал всё от себя зависящее, чтобы родителей покойного Андрея не беспокоили журналисты. По его словам, Сергей «звонил губернатору, всем, кого знал».

Андрей Ливанов умер в 2015 году в возрасте 25 лет от острой сердечной недостаточности. Перед смертью он позвонил друзьям и сказал, что чувствует себя плохо. Врачи скорой помощи нашли тело Ливанова в ванной, рядом с ним лежали инсулиновые шприцы (он болел диабетом).

С мамой Андрея, Ириной, Безруков состоял в браке 15 лет. Вскоре после смерти пасынка они разошлись.

Ранее Сергей Безруков сообщил, что планирует усыновить ребёнка из детского дома. Незадолго до этого он стал отцом в пятый раз.