Высоцкая показала свой особняк из сосны на Рублёвке, набитый антиквариатом

Юлия Высоцкая показала свой дом-терем из калиброванной сосны на Рублёвке, где она живёт вместе с мужем Андреем Кончаловским. Соседом пары является Никита Михалков, чья усадьба стоит рядом с домом звёздного брата Кончаловского.
Как видно на кадрах, в доме Высоцкой много антиквариата, дорогих терракотовых ваз, которые режиссёр в своё время привозил из Италии. У пары есть особняк в Тоскане, но из-за пандемии они сейчас живут в России,
В доме у кинорежиссёра и ведущей стоят трёхсотлетние стулья, есть кровать из карельской берёзы, которые перешли по наследству от деда Петра Кончаловского. В особняке есть библиотека, кабинет и спортивный зал. На первом этаже — знаменитая кухня, где Юлия Высоцкая снимает свою знаменитую программу «Едим дома».
Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса Юлия Высоцкая опубликовала в личном блоге редкий кадр, сделанный в 2017 году. На фото её запечатлели в компании сына Петра.