«Всё равно сдохнешь»: отец Фриске рассказал об издевательствах Шепелева

https://static.news.ru/photo/d585bcaa-03fc-11eb-9b8d-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Шепелев Фото: dmitryshepelev/instagram.com

Телеведущий Дмитрий Шепелев постоянно оскорблял и унижал певицу Жанну Фриске, когда она лечилась от онкологического заболевания. Её отец Владимир Фриске признался, что об этом он узнал только после смерти дочери.

По его словам, об издевательствах и когда певица жила с ним в Юрмале и в США знали все находившиеся в тот период рядом с лечившейся от рака мозга Жанной.

Он только меня боялся, ничего при мне не говорил. А так он унижал её сильно — «Ты страшная, толстая, ты никому не нужна, ты всё равно скоро сдохнешь». Она боялась с ним разговаривать, боялась из-за ребёнка, что он там может сделать чего. Я просто этого не знал, узнал только после того, как она умерла, — рассказал отец певицы РЕН ТВ.

До этого о Шепелеве высказалась ведущая Лера Кудрявцева, которая дружила с Фриске и была с ней рядом во время поездки в Америку. Кудрявцева постоянно наблюдала неприятные семейные сцены и призналась, что знает о Шепелеве неприятную тайну и ненавидит его.

Жанна Фриске умерла в возрасте 40 лет в 2015 году от неоперабельной опухоли мозга. На её лечение благотворительная организация «Русфонд» собрала 67 миллионов рублей. После смерти певицы её семья не смогла отчитаться по расходам, после чего фонд подал иск в суд и выиграл дело.

Владимир Борисович продал загородный дом, чтобы погасить долг в 21 млн рублей, из которых 7 млн 211 тысяч должен был выплатить Шепелев. Но он отказался, и отец Фриске снова подал в суд.

Как писал NEWS.ru, ранее Дмитрий Шепелев проговорился, сколько получал в программе «На самом деле».