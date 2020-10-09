«Всплакнёт Егор Крид»: Тимати высказался о своём участии в «Холостяке»

https://static.news.ru/photo/9f149216-0a3e-11eb-93ac-fa163e074e61_660.jpg Тимати Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Недавно расставшийся с моделью Анастасией Решетовой рэпер Тимати станет героем нового сезона шоу «Холостяк». Музыкант прокомментировал эту новость, поиронизировав над бывшим своим подопечным и коллегой Егором Кридом.

Я мог бы написать, что это будет самый крутой сезон в истории проекта, но боюсь, где-то дома одиноко всплакнет Егор Крид, — подписал своё фото Тимати в Instagram.

В реалити-шоу состоятельный и знаменитый мужчина должен выбрать себе невесту. Претендентке необходимо быть старше 18 лет, а также на три месяца прервать работу и учёбу.

Ранее певица Анастасия Сланевская, известная под псевдонимом Слава, назвала бизнес-трюком расставание рэпера Тимура Юнусова, получившего известность как Тимати, с моделью Анастасией Решетовой. Она призвала участниц нового сезона шоу «Холостяк» не надеяться на романтические отношения с музыкантом.

Артистка заявила, что огорчена слепой верой поклонников в то, что им показывают звёзды. Те манипулируют вниманием фанатов исключительно ради собственной выгоды.

Некоторые поклонники также заподозрили, что всё это — всего лишь пиар-ход, направленный на поднятие пошатнувшихся рейтингов рэпера после его ухода из лейбла Black Star, писал NEWS.ru.