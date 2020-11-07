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«Время утеплять детёныша»: Брухунова показала первую обувь сына Петросяна

16:43, 07 ноября 2020 13
Татьяна Брухунова с сыном Татьяна Брухунова с сыном Фото: bruhunova/instagram.com

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова показала в социальной сети первую обувь их маленького сына Вагана.

Сейчас малыш уже не только гулит, смеётся, сидит без поддержки, но и стоит с опорой и вот-вот начнёт ходить. Скоро зима, поэтому мама поспешила приобрести сыну первую в его жизни зимнюю обувь. Выбор пал на полусапожки из натурального меха.

Время утеплять детёныша, — подписала снимок Брухунова в сторис в Instagram.

Коричневые ботинки поместились на ладони женщины.

Ранее супруга 75-летнего Евгения Петросяна 31-летняя Татьяна Брухунова объяснила, что назвала своего сына Ваганом в честь его дедушки. Она рассказала, что её малыш уже демонстрирует упёртый и настойчивый характер, однако с ним можно договориться. Кроме того, его улыбка всех просто обезоруживает, писал NEWS.ru.

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