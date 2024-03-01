Врач оценила шансы Бари Алибасова вернуться к работе Врач Беляева: Алибасов сможет вернуться к работе при правильном лечении

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бари Алибасов

При правильном лечении и подборе качественных препаратов основатель группы «На-На» Бари Алибасов сможет вернуться к работе, считает врач общей практики Мария Беляева. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» специалист подчеркнула: если вовремя обратиться к медикам в случае гипертонического криза и при отсутствии других серьезных заболеваний, прогноз на восстановление достаточно благоприятный.

Если лечение начато вовремя и у человека нет других серьезных заболеваний, прогноз может быть благоприятным. <...> Вернуться к работе можно, если специалисты правильно подберут медикаментозную терапию, а пациент будет вовремя проверять свое здоровье, — пояснила врач.

Беляева уточнила, что гипертонический криз требует неотложной медицинской помощи, так как грозит развитием патологий сердечно-сосудистой системы, головного мозга и почек. Пациентам старшего возраста необходимо на постоянной основе измерять давление.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что продюсера Бари Алибасова выписали из больницы. По информации канала, он чувствует себя хорошо и даже намерен в скором времени вернуться к работе.

До этого сын шоумена Бари Алибасов — младший сказал, что его отца могут отпустить домой 1 марта. По его словам, продюсеру поставили диагноз «неподтвержденный инсульт».