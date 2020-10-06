Врач объяснил резкое похудение Бабкиной и Нетребко после коронавируса

https://static.news.ru/photo/469a0486-0859-11eb-ae56-fa163e074e61_660.jpg Надежда Бабкина Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Звёзды российского шоу-бизнеса, перенесшие коронавирус, также резко сбросили вес. Это сказалось на фигурах Надежды Бабкиной, Анны Нетребко и Насти Ивлеевой.

Почему вместе с вирусом уходят килограммы, объяснил врач семейной медицины Юрий Ярошенко. Доктор отметил, что потеря веса при этом инфекционном заболевании наблюдается у многих пациентов.

Это очень энергозатратный процесс, который связан с потреблением энергии, углеводов, жиров и белков. этот процесс называется катаболизм, — приводит экспертное мнение Пятый канал.

Однако такая потеря килограммов не прибавляет пациенту здоровья, отметил терапевт. Это патологическое похудение, пояснил врач, к которому организм пришёл путём очень серьёзных затрат и потребностей, не восполняемых извне.

Юрий Ярошенко добавил, что главным симптомом заболевания является отсутствие аппетита, благодаря чему звёзды и избавились от лишних килограммов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что оперная певица Анна Нетребко выписалась из клиники, где проходила лечение от коронавирусной инфекции. По словам певицы, российские врачи «лучшие и знают, как с этим вирусом разбираться».