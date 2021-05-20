Возлюбленный приехал поддержать Манижу на Евровидении

https://static.news.ru/photo/c1c8b63e-b9d9-11eb-be5a-96000091f725_660.jpg Манижа Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Манижу на конкурсе «Евровидение» поддерживают не только мать и сестра, но и 33-летний возлюбленный. Это режиссёр и клипмейкер Ладо Кватания, пишет Woman.ru.

О том, что она встречается с неким молодым человеком, Манижа заявила в апреле. На тот момент она решила вообще ничего не рассказывать о своей личной жизни. Певица объяснила это обоюдным согласием, ссылаясь на то, что люди любят всё «перевирать и переворачивать».

В Роттердаме пара неразлучна, возлюбленный находится рядом с артисткой с первых дней прибытия на конкурс. К слову, именно он является постановщиком номера Манижи, покорившего всю Европу. На данный момент видео с выступлением Манижи находится на 5-м месте среди трендов на YouTube и на 3-м по запросам на Украине.

Кватания является не последним человеком, оказавшим влияние на творчество Манижи. Именно он снял нашумевший в 2019 году клип «Мама». Он окончил ГИТИС в 2009 году, учился в Нью-Йоркской академии киноискусства. Он является автором клипов Оксимирона, группы «Ленинград» и Хаски. Кватания снимал ролики для Reebok, Adidas, PayPal, Google, Visa и Yandex.

Как сообщалось ранее, певица Манижа с песней Russian Woman от России выступит в финале международного конкурса Евровидение пятой по счёту. Порядок появления на сцене финалистов приведён на сайте организаторов.