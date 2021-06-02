Волочкова появилась в платье невесты за 200 тысяч рублей

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Анастасия Волочкова примерила белое платье, усыпанное кристаллами Сваровски, от подруги и дизайнера Аники Керимовой. Белоснежный наряд в пол с большим разрезом фанаты сразу окрестили «платьем невесты» и заподозрили, что балерина всё-таки готовится к свадьбе, пишет «Собеседник».

Сама артистка не комментирует изменения в своей личной жизни. Только недавно она рассталась с возлюбленным по имени Олег, с которым уже разрывала отношения. Не говорит о личной жизни подруги и Керимова.

Я ничего комментировать не буду. Если Настя захочет, сама расскажет. Могу сказать только, что таким эффектным и талантливым женщинам, как Анастасия, сам бог велел быть окружёнными мужскими вниманием, — заявила дизайнер, ещё больше подогрев интерес аудитории.

Платье, в котором Волочкова смотрится очень эффектно и ярко, есть на сайте Дома моды Керимовой. Оно стоит порядка 200 тысяч рублей. Между тем, дизайнер привезла артистке несколько нарядов, что заставило поклонников вспомнить, как Волочкова говорила о том, что отпразднует свадьбу с размахом и подготовит для торжества не менее семи шикарных нарядов, которые будет менять.

Как сообщалось ранее, Анастасия Волочкова поделилась в Instagram новой фотографией, которая вызвала возмущение среди фанатов балерины. На снимке звезда позирует, стоя в купели.