Волочкова показала 10 шпагатов за полминуты

https://static.news.ru/photo/b7a8db64-be46-11ea-b5a5-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Анастасия Волочкова опубликовала видео своей тренировки в фитнес-зале. Балерине понадобилось 30 секунд, чтобы сделать десять шпагатов.

Своими спортивными успехами артистка хватается после скандального путешествия в Дивеево. Волочкова во время карантина оправилась в Нижегородскую область, где устроила фотосессию на фоне закрытого для посетителей монастыря и обругала полицейских.

Спортивные возможности Волочковой произвели на её поклонников неизгладимое впечатление. Многие даже позавидовали хорошей форме балерины.

После репетиции я всегда люблю поддержать форму в фитнес-зале, — подписала ролик балерина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что материалы административного дела в отношении балерины Анастасии Волочковой, посетившей Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин нижегородском Дивеево, переданы в Москву. Бывшей приме Большого театра, приехавшей в село вопреки карантину, грозит штраф от 1 тысячи рублей, её спутнику — от 15 тысяч.