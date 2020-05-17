Водянова и Арно отложили свадьбу на год из-за коронавируса

Российская модель Наталья Водянова и французский миллионер Антуан Арно летом 2020 года должны были зарегистрировать свои отношения, однако свадьбу решили перенести на год в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
Об этом сама Водянова рассказала в интервью главному редактору журнала Vogue Марии Фёдоровой. По словам модели, она старается во всём видеть положительные стороны, но всё же грустит, ведь сейчас девушка могла бы быть на своём девичнике в Коста-Рике.
Как подчеркнула россиянка, свадебное платье тоже пока не готово из-за пандемии. Вот как Водянова объяснила своё отношение к переносу торжества.
Свадьбу перенесли ровно на год, потому что я не хочу менять сценарий, который мы долго вынашивали, о котором мечтали. На наши отношения с Антуаном это не повлияет, ведь они проверены временем, — заявила модель.
Как ранее писал NEWS.ru, Водянова решила устроить домашний праздник в честь дня рождения сына Максима. Мальчику в мае исполнилось шесть лет.
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