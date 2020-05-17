Водянова и Арно отложили свадьбу на год из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/e6de4424-9811-11ea-8a0e-fa163e074e61_660.jpg Антуан Арно и Наталья Водянова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская модель Наталья Водянова и французский миллионер Антуан Арно летом 2020 года должны были зарегистрировать свои отношения, однако свадьбу решили перенести на год в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Об этом сама Водянова рассказала в интервью главному редактору журнала Vogue Марии Фёдоровой. По словам модели, она старается во всём видеть положительные стороны, но всё же грустит, ведь сейчас девушка могла бы быть на своём девичнике в Коста-Рике.

Как подчеркнула россиянка, свадебное платье тоже пока не готово из-за пандемии. Вот как Водянова объяснила своё отношение к переносу торжества.

Свадьбу перенесли ровно на год, потому что я не хочу менять сценарий, который мы долго вынашивали, о котором мечтали. На наши отношения с Антуаном это не повлияет, ведь они проверены временем, — заявила модель.

Как ранее писал NEWS.ru, Водянова решила устроить домашний праздник в честь дня рождения сына Максима. Мальчику в мае исполнилось шесть лет.