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Артист Владимир Винокур поделился со своими поклонниками радостной новостью. Его тест на коронавирус оказался отрицательным.

Шоумен в своём Instagram опубликовал документ, из которого следует, что он здоров.

Дорогие друзья, должен поделиться с вами радостным событием, — написал Винокур под своим постом.

Кроме того, он показал, как врачи брали у него анализы.

25 марта Льва Лещенко госпитализировали в медцентр в Коммунарке. Анализы певца дали положительный результат на коронавирус. Сразу после поступления в клинику состояние Лещенко ухудшилось, его перевели в реанимацию.

Как ранее писал NEWS.ru, Лера Кудрявцева рассказала о вечеринке, на которой был уже заражённый коронавирусом Лев Лещенко. Певец, по словам телеведущей, приехал на мероприятие, поздравил с днём рождения Аллу Крутую и уехал.