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Верник позабавил поклонников фотографией сына на пилоне

07:44, 01 декабря 2020
Игорь Верник Игорь Верник Фото: АГН Москва/Global Look Press

Игорь Верник весьма необычным способом поздравил сына Гришу с 18-летием. Известный актёр опубликовал серию забавных снимков с отпрыском, среди которых больше всего привлёк внимание кадр юноши на пилоне.

На фото сын Верника повис на шесте вверх ногами, а на лице его при этом отражается крайнее усердие.

Изо всех сил стараюсь сдерживать себя, но почти всегда не получается. Люблю тебя очень и горжусь тобой! Будь счастлив так, как ты этого хочешь! Береги себя для Здоровья и не береги для Жизни! — подписал фото звёздный отец.

Игорь Верник предпочитает не афишировать свою линую жизнь. Он чаще публикует видео с коллегами по работе, чем с близкими. Но известно, что актёр после развода с матерью Гриши сумел выстроить с сыном близкие отношения. Гриша живёт с отцом и планирует пойти по его стопам и стать артистом.

Сейчас сын Верника учится в Школе-студии МХАТ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актёр и телеведущий Игорь Верник обратился в одну из московских больниц за медицинской помощью по поводу травмированного колена. Врачи провели обследование, после чего отпустили Верника, предписав явиться ещё раз, чтобы сделать более детальные снимки повреждённого мениска.

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