Ведущий «Модного приговора» сравнил пандемию с третьей мировой войной

Пандемия COVID-19 продлится до 2025-го, заявил в беседе с NEWS.ru ведущий шоу «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев. А потом «будет смена руководства». Но он не уточнил, чьего именно. По его словам, вспышка инфекции является мини-версией третьей мировой войны.

Эксперт отметил , что не отказывается от своей теории, озвученной в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи» в октябре 2020 года. В разговоре с журналистом Вячеславом Манучаровым, Васильев предположил, что Землёй управляют некие люди, желающие сократить население планеты до «золотого миллиарда», и COVID-19 — один из способов достижения цели.

Нас очень много на планете. Я даже, отчасти, понимаю, что ими руководит. Нас всё больше и больше, а не меньше и меньше. Большой прирост рождаемости. А войны давно не было мировой. Я считаю, что этот вирус (COVID-19. — NEWS.ru) — мини-версия третьей мировой войны, — отметил эксперт.

По мнению Васильева, в 2025 году будет ещё хуже, потому что людям присвоят штрих-коды.

Цель — компьютеризировать население Земли. Это будет сделано, чтобы считать людей, чтобы знать, где они живут, что они делают, чем питаются, куда они ездят. Это новый век. Мы в новом тысячелетии. Мне это не нравится, но я понимаю, какая цель. Поэтому я живу в красивых старинных интерьерах. И пускай меня считают ретроградом, мне так больше нравится. Я живу в своё удовольствие. Наше время прекрасно тем, что каждый может жить в своё удовольствие, если у него есть мозги, время и идеи, — добавил Васильев.

Ведущий отказался отвечать на вопрос, будет ли он вакцинироваться от COVID-19.

Ранее сообщалось, что ревакцинация от коронавируса «усиливающими» дозами прививки может потребовать 10 лет. Об этом заявил один из руководителей британской национальной системы здравоохранения HNS Крис Хопсон. По словам врача, в сентябре в Великобритании начнётся вакцинация от гриппа. Одновременно с ней медики могут начать и ревакцинацию от коронавируса.