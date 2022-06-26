Вдова и дети Шатунова подадут в суд на Разина после похорон Основатель «Ласкового мая» Кузнецов: наследники Шатунова продолжат судиться с Разиным

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Андрей Разин

Вдова и дети скончавшегося солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова после его похорон продолжат судиться с продюсером коллектива Андреем Разиным за права на песни. О намерениях наследников исполнителя сообщил основатель группы и автор всех главных хитов Шатунова Сергей Кузнецов. Он приехал на церемонию прощания с певцом, передаёт находящийся в траурном зале Троекуровского кладбища корреспондент NEWS.ru.

Неуверенно державшегося на ногах Сергея Кузнецова подвели к гробу артиста и сразу закрыли за ним двери в зал. Мужчина приложился губами ко лбу Шатунова. Выйдя из зала, Сергей Кузнецов признался, что в последний раз виделся с Юрием Шатуновым 15 февраля.

Я постоянно показывал ему наброски новых текстов, песен. На здоровье он редко жаловался, но перед последним концертом сказал мне, что у него бронхит. «Но ничего, отработаем», — сказал Юра, — поделился Сергей Кузнецов.

Он добавил, что суды наследников Юрия Шатунова с Андреем Разиным «будут продолжаться, пока права на песни в итоге не перейдут жене и детям [артиста]».

Ранее вдова клавишника «Ласкового мая» Карина Бурда рассказала NEWS.ru, что именно ссора Кузнецова с продюсером группы Андреем Разиным, по её мнению, могла повлечь за собой череду смертей в коллективе.

NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию гражданской панихиды по Юрию Шатунову.

Ранее NEWS.ru сообщал, что родственники, друзья и коллеги певца простятся с ним отдельно от поклонников. Учитывая огромное число фанатов артиста, его близкие решили предоставить им возможность проводить кумира в последний путь и развести две церемонии по времени. Семья и коллеги исполнителя простятся с ним 27 июня в закрытом режиме.