Ваенга продаёт квартиру в Петербурге, чтобы расплатиться с долгами

https://static.news.ru/photo/5e82090c-fdcf-11ea-9015-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/pg/vaengaofficialpage

Певица Елена Ваенга решила продать свою квартиру в центре Санкт-Петербурга, чтобы расплатиться с долгами. Исполнительница призналась, что финансовые трудности она испытывает из-за пандемии коронавируса.

Уверена, 80% прочитавших это мне не поверят. Ничего страшного, у меня есть дом. Есть где жить, — рассказала журналу «Антенна» артистка.

Она успокоила поклонников и сообщила, что не унывает и надеется на светлое будущее. Основным источником доходов Елены Ваенги были концерты, которых в месяц она давала по 10–12. Сейчас она восприняла случившееся как знак.

Больше так работать не собираюсь. Хочу дома пожить. Мне 43 года. Гастроли — это не жизнь. Я не из карьеры в гроб. Меня не коллеги хоронить придут, — отметила певица.

Ранее певица Татьяна Буланова попала в больницу в Санкт-Петербурге с микроинсультом. Друзья и коллеги заявили, что здоровье артистки пошатнули финансовые проблемы. До этого о безденежье, которое усугубили ограничения, введённые из-за коронавируса, накануне госпитализации говорила и сама исполнительница, писал NEWS.ru.