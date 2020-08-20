В Сети высмеяли Панина за пост о «грязной» работе

Фото: actor_ap

Телеведущая Ксения Собчак перед отправлением на премьеру фильма «Хороший человек» своего супруга, режиссёра Константина Богомолова, опубликовала пост на своей официальной странице в социальной сети. В нём бывший кандидат в президенты России рассказала, как это трудно — быть «женой худрука».

На фотографии в Сети Собчак запечатлена в полной готовности к светскому мероприятию. На ней телесного цвета блузка, поверх которой надет светлый пиджак. Телезвезда, судя по всему, полностью избавилась от последствий...