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В Сети высмеяли Панина за пост о «грязной» работе

12:00, 20 августа 2020
Фото: actor_ap

Пользователи Сети высмеяли актёра Алексея Панина за его шутку о новой работе в Испании. Артист опубликовал в своём Instagram видео, где он сам моет машину.

Я осваиваю новую профессию — мойщика машины. Никогда это сам в России не делал. Но, думаю, что, если меня здесь за горло возьмёт костлявая рука голода, я знаю, чем буду заниматься, — написал он.

Однако подписчики нелестно прокомментировали данный пост и предположили, что мытьё машин станет единственным способом заработка Панина в Испании.

Ранее российский актёр Алексей Панин сообщил в своём Instagram-аккаунте о получении вида на жительство в Испании. Ранее артист неоднократно заявлял о желании покинуть РФ, писал NEWS.ru.

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