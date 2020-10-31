В первый день работы ресторана Моргенштерна на кухне закончились заготовки

https://static.news.ru/photo/a2d9dbb4-1c12-11eb-9e65-fa163e074e61_660.jpg Фото: kaif.provenance/instagram.com

Из-за большого количества гостей в первый день работы на кухне ресторана, открытого рэпером Моргенштерном, закончились заготовки.

По словам самого музыканта, в тот день заведение посетили более 600 человек. Об этом он сообщил в своём Instagram.

Мы превзошли все наши же ожидания, — написал он.

Однако подписчики отнеслись к ресторану с недоверием, так как ранее Моргенштерн заявлял, что в заведение не пустят 99% из них. Многие люди также выражали недовольство тем, что перед входом в заведение выстроилась большая очередь из школьников, пришедших, чтобы сделать фотографию с музыкантом.

Кроме того, поклонники отметили, что цены в ресторане очень высокие, другие же наоборот — что стоимость блюд ниже, чем они ожидали.

А с собой еду можно брать туда? Чтоб можно было попонтоваться в инсте, что ты там ешь, — гласит один из комментариев в Instagram.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Моргенштерн устроил вечеринку по случаю открытия собственного ресторана в Москве. Заведение называется «Кайф», рэпер очень доволен своим новым бизнесом.