Умерла любимая собака Плющенко и Рудковской

Жена фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская сообщила, что накануне умерла любимая собака их семьи — пёс Панчо. О смерти шпица она сообщила в Instagram.

Сегодня не стало нашего друга — Панчика! Приступ панкреатита! Врачи не смогли спасти! Ночью его не стало! — рассказала она.

Рудковская пояснила, что поджелудочная железа — слабое место у породы шпиц. Продюсер отметила, что Панчо был лучшим другом её детей, особенно младшего сына Арсения.

Он был добрым, очень любил всю семью, караулил маму под дверями её комнаты, ждал приезда Андрея и Коли, каждый день сопровождал Арсюшу на прогулке! <...> Был членом семьи. Вот теперь не понимаю, заводить ещё детям собаку или нет? — задалась вопросом супруга Плющенко.

Ранее сообщалось, что Рудковская заступилась за Диму Билана после критики Максима Покровского и растрогала своих фанатов видео с крестин восьмимесячного сына Арсения.